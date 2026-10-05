Bătaie între părinți la un meci de handbal din Timișoara! Doi bărbați s-au lovit cu pumnii în fața copiilor

Doi părinți au ajuns să se lovească în tribune, în timpul unui meci de handbal feminin disputat duminică la Timișoara.
Incidentul a avut loc la partida dintre LPS Banatul și Millenium Giarmata, din Campionatul Național de junioare U15, iar polițiștii încearcă acum să îi identifice pe cei implicați.
Scandalul a început în tribune
Partida s-a desfășurat în Sala Constantin Jude din Timișoara. Potrivit informațiilor disponibile, mai mulți părinți au început să conteste deciziile arbitrilor și să le adreseze reproșuri în timpul meciului.
Discuțiile dintre spectatori au escaladat rapid. Unul dintre tații sportivelor s-a deplasat către zona în care se aflau părinții echipei adverse și l-ar fi lovit pe un alt bărbat.
Cei doi au ajuns să se lovească reciproc cu pumnii, în timp ce ceilalți spectatori au intervenit pentru a-i despărți.
Copiii au asistat la incident
Altercația a avut loc în timpul unei competiții dedicate sportivelor sub 15 ani, astfel că mai mulți copii au fost martori la conflictul izbucnit în tribune.
Incidentul a atras atenția autorităților. Polițiștii din Timișoara s-au autosesizat și fac verificări pentru identificarea celor doi bărbați. Până în prezent, niciunul dintre cei implicați nu a depus plângere.
Cazul ajunge la Comisia de Disciplină
Federația Română de Handbal a anunțat că incidentul va fi analizat de Comisia de Disciplină, la următoarea ședință.
Forul sportiv le reamintește părinților că trebuie să respecte jucătoarele, antrenorii, arbitrii și ceilalți spectatori, iar comportamentul adulților nu trebuie să afecteze desfășurarea competițiilor de copii.
Ancheta poliției urmează să stabilească identitatea celor implicați și circumstanțele exacte în care a izbucnit conflictul.