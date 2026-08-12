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Scandal monstru în centrul Timișoarei: două clanuri s-au luat la bătaie. Nouă persoane, audiate şi amendate
Scandal Timișoara/ Captură video
Publicat12 aug. 2026, 10:30
Actualizat12 aug. 2026, 10:56
SursăRealitatea.Net
Scandal monstru între două clanuri de interlopi în centrul Timișoarei. Zeci de persoane s-au luat la bătaie. Potrivit primelor informații, în încăierare ar fi fost implicați inclusiv minori. Nouă persoane au fost ridicate şi duse la audieri, apoi au fost amendate.
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