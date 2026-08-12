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Scandal monstru în centrul Timișoarei: două clanuri s-au luat la bătaie. Nouă persoane, audiate şi amendate

Scandal Timișoara/ Captură video

Scandal Timișoara/ Captură video

Realitatea de Timis
Scris deRealitatea de Timis
Publicat12 aug. 2026, 10:30
Actualizat12 aug. 2026, 10:56
SursăRealitatea.Net

Scandal monstru între două clanuri de interlopi în centrul Timișoarei. Zeci de persoane s-au luat la bătaie. Potrivit primelor informații, în încăierare ar fi fost implicați inclusiv minori. Nouă persoane au fost ridicate şi duse la audieri, apoi au fost amendate.

UPDATE Conform celor mai recente informații, bătaia a început după o dispută între doi copii din clanurile rivale Stancu şi Şain. Familiile au intervenit, iar adulţii au început să se lovească între ei cu pumnii şi picioarele.

Primii care au intervenit au fost poliţiştii locali aflaţi în zona centrală a oraşului. Ei au solicitat ajutor din partea colegilor de la Poliţie. Imediat la faţa locului au sosit inclusiv jandarmii şi trupele speciale ale Poliţiei.

Nouă persoane au fost ridicate în urma scandalului şi duse la audieri. Acestea au fost amendate pentru tulburarea liniştii şi ordinii publice şi este posibil ca o parte dintre acestea să fie reţinute pentru 24 de ore.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Martorii susțin că în timpul conflictului au fost folosite cuțite. Polițiștii au venit să calmeze spiritele, iar mai mulți indivizi au fost duși la audieri. Dar scandalul nu s-a oprit nici măcar la secție.

A fost nevoie de intervenția jandarmilor pentru a calma spiritele. Cercetările continuă, iar anchetatorii încearcă să stabilească dacă au fost persoane rănite.

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