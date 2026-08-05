Alertă la Timișoara după ce o conductă de gaz a fost spartă în timpul unor lucrări! Mai multe străzi închise

Intervenție de urgență la Timișoara, după ce o conductă de alimentare cu gaz a fost avariată în timpul unor lucrări de canalizare. Zona a fost izolată, mai multe persoane au fost evacuate dintr-un cămin studențesc, iar traficul rutier a fost blocat pe mai multe străzi.
Autoritățile au intervenit de urgență miercuri la Timișoara, după ce o conductă de alimentare cu gaz a fost spartă în timpul unor lucrări desfășurate în zona bulevardului Eroilor de la Tisa.
Incidentul s-a produs la intersecția bulevardului Eroilor de la Tisa cu Aleea Ripensia, unde muncitorii executau lucrări la rețeaua de canalizare.
Zona a fost izolată, iar un cămin studențesc a fost evacuat
În urma avariei, autoritățile au izolat imediat perimetrul pentru a preveni orice risc de explozie sau incendiu.
Ca măsură de siguranță, mai multe persoane au fost evacuate dintr-un cămin studențesc aflat în apropierea locului unde s-a produs incidentul.
Traficul rutier, blocat până la remedierea avariei
Pentru a permite intervenția echipelor specializate și eliminarea pericolului, circulația rutieră a fost oprită pe mai multe străzi din zonă.
Autoritățile au anunțat că traficul va fi reluat după remedierea avariei și după ce zona va fi declarată sigură. Deocamdată, nu au fost raportate victime sau persoane rănite în urma incidentului.