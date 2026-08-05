Alertă la Timișoara după ce o conductă de gaz a fost spartă în timpul unor lucrări! Mai multe străzi închise

Publicat 5 aug. 2026, 12:21 Sursă Realitatea.Net

Intervenție de urgență la Timișoara, după ce o conductă de alimentare cu gaz a fost avariată în timpul unor lucrări de canalizare. Zona a fost izolată, mai multe persoane au fost evacuate dintr-un cămin studențesc, iar traficul rutier a fost blocat pe mai multe străzi.

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