Autospecială de Poliție, proiectată într-un șanț după ce a fost lovită de o mașină, în județul Timiș

Publicat 5 aug. 2026, 13:25 Sursă Realitatea.Net

O autospecială de Poliție a fost lovită de un autoturism și proiectată într-un șanț, în apropiere de Timișoara. Evenimentul rutier s-a petrecut în timp ce polițiștii efectuau un control în trafic. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar șoferul care a provocat accidentul a fost amendat cu 865 de lei.

Distribuie articolul