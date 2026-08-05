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Autospecială de Poliție, proiectată într-un șanț după ce a fost lovită de o mașină, în județul Timiș

Accident Timiș

Accident Timiș

Realitatea de Timis
Scris deRealitatea de Timis
Publicat5 aug. 2026, 13:25
SursăRealitatea.Net

O autospecială de Poliție a fost lovită de un autoturism și proiectată într-un șanț, în apropiere de Timișoara. Evenimentul rutier s-a petrecut în timp ce polițiștii efectuau un control în trafic. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar șoferul care a provocat accidentul a fost amendat cu 865 de lei.

Accidentul s-a produs pe breteaua de legătură dintre DN 6 și autostrada A1, la ieșirea din localitatea Remetea Mare, județul Timiș.

În momentul impactului, polițiștii se aflau în misiune și verificau documentele unui șofer oprit în trafic, când un alt autoturism a intrat în coliziune cu autospeciala de Poliție.

Impactul a proiectat mașina de Poliție în șanț

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, un bărbat în vârstă de 48 de ani, aflat la volanul unui autoturism, a lovit din spate autospeciala de Poliție staționată pe partea dreaptă a carosabilului.

„Din primele verificări efectuate la faţa locului, a reieşit faptul că un bărbat, în vârstă de 48 de ani, a condus un autoturism pe breteaua de legătură dintre DN 6 şi autostrada A1, iar, la un moment dat, a intrat în coliziune faţă-spate cu o autospecială de poliţie aflată pe partea dreaptă a sensului de deplasare. În urma impactului, primul autoturism a fost proiectat pe sensul opus de mers, unde a intrat în coliziune cu un alt autoturism”, au transmis reprezentanții IPJ Timiș.

În urma impactului, autospeciala de Poliție a fost aruncată în șanțul de la marginea drumului. Accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, fără persoane rănite.

Toți șoferii implicați au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative.

Șoferul a fost amendat pentru neatenție la volan

În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că accidentul s-a produs din cauza unei activități care i-a distras atenția șoferului aflat la volan.

Acesta a fost sancționat contravențional cu o amendă de 865 de lei, conform prevederilor OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, pentru desfășurarea, în timpul conducerii, a unei activități de natură să îi distragă în mod periculos atenția.

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