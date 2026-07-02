Accident grav în Timișoara. Adolescent pe trotinetă, lovit în plin de o mașină, în timp ce traversa pe roșu

Publicat 2 iul. 2026, 13:04 Sursă realitatea.net

Accident grav pe un bulevard intens circulat din municipiul Timișoara. Un adolescent în vârstă de 14 ani care a traversat pe trotinetă, pe culoarea roşie a semaforului, a fost lovit joi de o maşină.

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