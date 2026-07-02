Advertising
Actualitate· 1 min citire
Accident grav în Timișoara. Adolescent pe trotinetă, lovit în plin de o mașină, în timp ce traversa pe roșu
FOTO: Infotrafic
Publicat2 iul. 2026, 13:04
Sursărealitatea.net
Accident grav pe un bulevard intens circulat din municipiul Timișoara. Un adolescent în vârstă de 14 ani care a traversat pe trotinetă, pe culoarea roşie a semaforului, a fost lovit joi de o maşină.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 13:29Ambasada Rusiei la Stockholm, atacată cu două drone
- 11:47Azilele groazei din Bihor. Detalii de ultimă oră din dosar de la avocatul familiei Pașca VIDEO
- 11:32Scandalul azilelor groazei: Fiul lui Viorel Pașa, viceprimar PNL în fieful lui Bolojan - EXCLUSIV
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Timis și pe Google News