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Accident pe centura Timișoarei: motociclist și pasageră, răniți după impactul cu un autocar

Accident centură Timișoara/ Captură foto Tribuna

Accident centură Timișoara/ Captură foto Tribuna

Realitatea de Timis
Scris deRealitatea de Timis
Publicat15 aug. 2026, 19:11
SursăRealitatea.Net

Un motociclist și pasagera sa au fost răniți, sâmbătă seară, după ce motocicleta pe care se aflau a fost lovită de un autocar, la urcarea pe centura ocolitoare a municipiului Timișoara. Cele două victime au fost transportate la spital, fiind conștiente și cooperante. Nicio persoană aflată în autocar nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Accidentul s-a produs în jurul orei 17:10, pe centura Timișoarei-Calea Șagului. Potrivit polițiștilor, un autobuz condus de un bărbat în vârstă de 36 de ani, care circula dinspre municipiul Timișoara către localitatea Șag, a lovit motocicleta care se deplasa regulamentar.

În urma impactului, motociclistul și femeia care îl însoțea, aflată pe motocicletă în calitate de pasageră, au fost răniți.

Victimele, transportate la spital

La locul accidentului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului 2 Timișoara, cu o autospecială de primă intervenție și comandă, precum și un echipaj SMURD. De asemenea, la fața locului a fost trimisă și o ambulanță SAJ. Cele două victime au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital. Acestea erau conștiente și cooperante.

Conform primelor informații, nicio persoană din autocar nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

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