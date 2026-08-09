„E idolul meu, dar m-a speriat puțin”. Adversarul lui David Popovici, impresionat de român

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 aug. 2026, 08:05

David Popovici este unul dintre marii favoriți la Campionatele Europene de la Paris, iar adversarii săi recunosc că performanțele românului pun presiune înaintea competiției.

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