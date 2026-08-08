Furt de 1.500 de metri de cabluri din parcuri fotovoltaice. Șapte persoane, arestate

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 aug. 2026, 13:09

Șapte persoane au fost arestate preventiv în Dâmbovița, fiind suspectate că au furat cabluri electrice din mai multe parcuri fotovoltaice. Este vorba despre șase bărbați, cu vârste între 22 și 45 de ani, și o femeie de 25 de ani.

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