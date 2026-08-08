România, prinsă între caniculă și furtuni. Cum va fi vremea sâmbătă, 8 august

România are parte sâmbătă, 8 august, de o vreme extrem de contrastantă. În timp ce în anumite regiuni temperaturile rămân foarte ridicate, alte zone sunt vizate de instabilitate atmosferică, ploi torențiale și furtuni.
După zilele de caniculă, schimbarea vremii se produce treptat, însă căldura puternică nu dispare din toate regiunile țării.
Caniculă în sud și temperaturi ridicate
În sudul României, temperaturile rămân ridicate, iar vremea este în continuare călduroasă. Disconfortul termic se menține în special în zonele unde aerul este foarte cald și umed.
În Oltenia, Muntenia și sudul Moldovei sunt așteptate temperaturi ridicate, în timp ce în restul țării valorile termice sunt ceva mai moderate.
Meteorologii avertizează însă că diferențele mari de temperatură dintre regiuni favorizează apariția fenomenelor de instabilitate atmosferică.
Furtunile ajung în mai multe regiuni
În zonele afectate de instabilitate sunt posibile averse torențiale, descărcări electrice, intensificări puternice ale vântului și, izolat, grindină.
Furtunile vin după mai multe zile în care România s-a confruntat cu temperaturi extreme și secetă. În unele regiuni, ploile au fost însoțite deja de vijelii și au provocat pagube.
Astfel, vremea de sâmbătă va fi foarte diferită de la o zonă la alta: în timp ce sudul rămâne sub influența aerului foarte cald, alte regiuni intră sub influența maselor de aer instabile.
Cum va evolua vremea
Schimbarea nu înseamnă însă că valul de căldură dispare complet. Temperaturile ridicate se mențin în sud, în timp ce instabilitatea atmosferică se extinde în alte zone.
Meteorologii recomandă atenție în timpul episoadelor de furtună, mai ales în cazul deplasărilor cu mașina sau al activităților în aer liber.
După o perioadă caracterizată de caniculă și secetă, România trece astfel într-o etapă în care vremea severă poate apărea rapid, cu diferențe importante între regiuni în aceeași zi.