Actorul Ion Rizea preia conducerea Teatrului Național din Timișoara

Noul manager își propune ca instituția să devină un spațiu al dialogului și al implicării, în care publicul să participe activ la ateliere, dezbateri și spectacole cu deznodământ deschis.
Actorul Ion Rizea a câștigat concursul organizat de Ministerul Culturii pentru postul de manager al Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Timișoara și va conduce instituția în următorii cinci ani.
Numirea sa vine după perioada de 120 de zile în care a asigurat interimatul conducerii institiției culturale.
Proiectul său de management urmărește continuarea dezvoltării Teatrului Național din Timișoara, printr-o mai bună conectare a instituției la oraș și la comunitate.
Actor al Naționalului timișorean de aproape trei decenii și director general adjunct timp de 20 de ani, Ion Rizea propune o viziune construită în jurul viitoarei Săli 2023, concepută nu doar ca spațiu de spectacole, ci și ca platformă culturală deschisă către viața artistică a Timișoarei.
Printre obiectivele noului mandat se află dezvoltarea unor programe dedicate copiilor, adolescenților și tinerilor, consolidarea dimensiunii educative și incluzive a teatrului și crearea unor noi formule de interacțiune cu publicul.
Teatrul Național va continua să pună în centrul activității sale spectacolul și spectatorul, însă noul proiect managerial introduce două componente suplimentare: orașul și comunitatea.
„Pășesc pe acest drum cu o viziune clară: am proiectat Teatrul Național ca spațiu în care tradiția întâlnește curajul avangardei”, a declarat Ion Rizea.
Noul manager își propune ca instituția să devină un spațiu al dialogului și al implicării, în care publicul să participe activ la ateliere, dezbateri și spectacole cu deznodământ deschis.
O altă direcție vizează diversificarea repertoriului și promovarea unor noi forme de expresie artistică, precum și conectarea teatrului românesc la marile circuite internaționale.
Ion Rizea a subliniat și importanța atragerii noilor generații către teatru, prin spectacole și proiecte care să răspundă intereselor și întrebărilor acestora.
„Am plecat de la ideea că noile generații trebuie să descopere Teatrul Național, iar Teatrul Național trebuie să răspundă intereselor și întrebărilor acestora”, a precizat managerul instituției, citat de Radio România Cultural.
În același timp, proiectul său prevede dezvoltarea unor programe accesibile tuturor comunităților și eliminarea barierelor care limitează accesul la cultură.
„Îmi propun să replicăm modelul de conviețuire pe care îl afirmă Timișoara, prin colaborări și spectacole accesibile tuturor comunităților, și să eliminăm barierele, dezvoltând programe pentru cei care ajung mai greu la cultură”, a mai spus Ion Rizea.
Noul manager este membru al trupei Teatrului Național din Timișoara încă din perioada studenției și a devenit, de-a lungul timpului, unul dintre cele mai cunoscute nume ale scenei teatrale timișorene. Activitatea sa artistică a fost recompensată inclusiv cu un premiu UNITER pentru interpretare.
Din 2006, în calitate de director general adjunct, Ion Rizea a coordonat, alături de Ada Hausvater, unele dintre cele mai importante proiecte ale instituției.
Numele său este legat de realizarea Sălii 2 a Teatrului Național și de dezvoltarea Atelierelor „Fabrica de decoruri”, prima linie profesională de producție a decorurilor de teatru din România.