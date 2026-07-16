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Actualitate· 1 min citire
Seceta blochează Dunărea: două nave au eșuat la Corabia
Dunărea
Publicat16 iul. 2026, 10:56
SursăRealitatea PLUS
Seceta blochează Dunărea! Două nave au eșuat la Corabia, iar debitul fluviului a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii ani.
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