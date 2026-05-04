Adolescentă lovită pe trecerea de pietoni, în fața unei școli din Buziaș

O adolescentă de 16 ani a fost rănită după ce a fost lovită de o mașină pe o trecere de pietoni din orașul Buziaș, județul Timiș.

Accidentul a avut loc în dimineața zilei de 4 mai 2026, pe DJ 592, pe strada Principală, chiar în zona unei școli.

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, autoturismul era condus de o femeie de 38 de ani, care circula dinspre Timișoara spre Lugoj. La un moment dat, șoferița a surprins și accidentat minora, care era angajată regulamentar în traversarea drumului public, pe trecerea pentru pietoni semnalizată.

Fata se afla împreună cu o prietenă în momentul producerii accidentului. Impactul a fost surprins de o cameră de supraveghere, iar imaginile arată că mașina nu pare să încetinească înainte de trecerea de pietoni. După accident, șoferița a coborât din autoturism și a încercat să ridice victima de pe carosabil.

Adolescenta a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Femeia aflată la volan le-a spus polițiștilor că nu le-ar fi observat pe fete din cauza soarelui puternic. Testarea cu aparatul etilotest a indicat rezultat negativ. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.