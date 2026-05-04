Motociclist de 17 ani rănit într-un accident pe DN6 și sancționat de polițiști

Un tânăr de 17 ani a fost implicat într-un accident rutier produs pe DN6, în localitatea Coșteiu, județul Timiș, pe drumul care leagă Timișoara de Lugoj. Incidentul a avut loc în seara zilei de 3 aprilie 2026, în jurul orei 20.30, la intersecția drumului național cu strada Nuferilor.

Potrivit primelor cercetări făcute de polițiști, în accident au fost implicate o autoutilitară condusă de un bărbat de 44 de ani și o motocicletă condusă de adolescent. Autoutilitara circula pe DN6, dinspre Timișoara spre Lugoj, iar la intersecție a intrat în coliziune cu motocicleta.

În urma impactului, tânărul motociclist a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. Polițiștii au stabilit, însă, că acesta ar fi efectuat o depășire neregulamentară, motiv pentru care a fost sancționat contravențional. Adolescentul a primit o amendă de 1.820 de lei, iar dreptul de a conduce i-a fost suspendat pentru 90 de zile, potrivit opiniatimisoarei.ro .

Reprezentanții IPJ Timiș au precizat că tânărul deținea permis de conducere categoria A1. În acest caz, polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, urmând să fie stabilite toate împrejurările în care s-a produs accidentul.