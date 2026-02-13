Alessia Păcuraru, după ce contul TikTok al Realitatea PLUS a fost închis fără explicații: „Este pură cenzură!”
13 feb. 2026, 12:16
Scris de Realitatea de Timis
Jurnalista Realitatea PLUS, Alessia Păcuraru, a reacționat după ce contul de Tik Tok al Realitatea PLUS a fost interzis definitiv, fără vreo explicație. Cu toate acestea, reprezentanții postului de televiziune vor merge mai departe și nu se vor lăsa intimidați de încercările de reducere la tăcere.
„INTERZIS! Asta e mesajul de pe contul de TikTok al Realitatea Plus, a fost închis fără niciun fel de explicație! Cele mai importante informații, momente și munca întregii echipe a Realitatea este blocată. Asta nu poate fi altceva decât pură cenzură. Acum, avem nevoie fiecare dintre voi, alături de noi. Mergem mai departe, până la capăt, cu orice preț!”, a subliniat Alessia Păcuraru.
