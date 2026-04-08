Urmărire ca-n filme în trafic, în Argeș: tânăr prins după 25 km, fără permis și băut

Urmărire ca în filme în județul Argeș. Un tânăr care conducea fără permis și sub influența alcoolului a fost prins de polițiști după o urmărire de 25 de kilometri.

Urmărirea a început pe DN 73C, în comuna Domnești, după ce șoferul nu a oprit la semnalele regulamentare ale polițiștilor, continuându-și deplasarea spre Curtea de Argeș.

"S-a procedat la urmărirea acestuia pe o distanță de aproximativ 25 de kilometri, iar în zona intersecției DN 73C cu strada Progresului din municipiul Curtea de Argeș, conducătorul auto a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a părăsit carosabilul, polițiștii reușind imobilizarea tânărului", au transmis, miercuri, polițiștii argeșeni.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române s-a stabilit că tânărul nu ar deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. El ar fi sustras autoturismul, care îi aparține tatălui său.

"De asemenea, în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat, astfel că tânărul a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei", se precizează în informare.

Tânărul este cercetat pentru conducere fără permis, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, furt în scop de folosință și distrugere.