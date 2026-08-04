Amenzi de mii de lei pentru ambrozia din curte: cine e obligat prin lege s-o distrugă

Un teren năpădit de ambrozie la marginea cartierului nu e doar o bătaie de cap pentru cei alergici. Din 2018, e o contravenție — iar amenzile pot ajunge până la 20.000 de lei. Puțini proprietari știu însă că răspunderea le revine direct lor, nu primăriei sau vecinilor, și că verificările se fac anual, chiar dacă terenul respectiv pare "al nimănui".
Cine răspunde legal
Legea 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia este clară: proprietarii sau deținătorii de terenuri, indiferent dacă sunt intravilane sau extravilane, au obligația să prevină, combată și distrugă planta, prin cosire, smulgere sau tratamente specifice, înainte de perioada de înflorire. Aceeași obligație revine administratorilor de drumuri publice, căi ferate, cursuri de apă, lacuri, sisteme de irigații și bazine piscicole.
Practic, dacă ai o curte, un teren viran moștenit sau o proprietate la marginea orașului pe care n-ai apucat s-o construiești, răspunderea e a ta, indiferent cât de rar treci pe acolo. Pentru blocuri, spațiile comune — curtea, zona din spate, parcarea neamenajată — intră tot aici, de regulă în sarcina asociației de proprietari, care poate fi la rândul ei sancționată dacă ignoră avertismentele.
Cât costă amenda
Sancțiunile au fost majorate în 2020: între 1.000 și 5.000 de lei pentru persoane fizice, respectiv între 10.000 și 20.000 de lei pentru persoane juridice, conform Legii 62/2018, așa cum a fost modificată prin Legea 129/2020.
În practică, procesul nu sare direct la amendă. La primul control, de regulă până la 30 iunie, proprietarii primesc un avertisment cu termen de remediere. Abia dacă terenul rămâne infestat la un al doilea control urmează sancțiunea contravențională propriu-zisă, iar dacă amenda nu e achitată, se trece la executare silită.
Ce faci dacă vecinul nu curăță terenul
Dacă terenul de lângă tine e o pată galbenă de ambrozie în fiecare vară și nimeni nu mișcă un deget, nu ești obligat să aștepți pasiv sezonul următor. Poți sesiza primăria de care aparține zona — verificarea și aplicarea amenzilor se fac prin personal împuternicit de primar, poliția locală sau comisarii Gărzii Naționale de Mediu, în urma unui control la fața locului. În unele județe, constatarea se face printr-o comisie mixtă, formată prin ordin al prefectului din specialiști ai direcțiilor agricole județene, comisari ai Gărzii de Mediu și reprezentanți ai direcțiilor de sănătate publică. Detalii despre procedură și contactele comisariatelor județene găsești pe site-ul Gărzii Naționale de Mediu.
Textul integral al legii, cu obligațiile exacte pentru fiecare categorie de proprietar, poate fi consultat pe Portalul Legislativ.
Chiar și atunci când vecinii își curăță terenurile la timp, polenul de ambrozie circulă ușor pe câțiva kilometri, purtat de vânt — motiv pentru care tot mai multe familii din zonele afectate aleg să-și protejeze suplimentar aerul din casă. Pentru cine caută o soluție de interior, există și purificatoarele de aer eficiente pentru polenul de ambrozie, gândite special pentru filtrarea particulelor fine din sezonul de alergii.