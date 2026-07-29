Apel disperat la 112! Un adolescent din Timiș și-a reclamat tatăl vitreg după amenințări

Publicat 29 iul. 2026, 18:42 Actualizat 29 iul. 2026, 18:54

Un adolescent în vârstă de 16 ani din județul Timiș a cerut ajutorul polițiștilor în toiul nopții, după ce s-a temut pentru siguranța sa din cauza tatălui vitreg. Băiatul le-a spus oamenilor legii că bărbatul îl amenința, iar el se simțea în pericol.

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