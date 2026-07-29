Advertising
Actualitate· 1 min citire
Apel disperat la 112! Un adolescent din Timiș și-a reclamat tatăl vitreg după amenințări
Poliție
Publicat29 iul. 2026, 18:42
Actualizat29 iul. 2026, 18:54
Un adolescent în vârstă de 16 ani din județul Timiș a cerut ajutorul polițiștilor în toiul nopții, după ce s-a temut pentru siguranța sa din cauza tatălui vitreg. Băiatul le-a spus oamenilor legii că bărbatul îl amenința, iar el se simțea în pericol.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 18:04Scandal uriaș în SUA! Barul care a promis bere gratis la moartea lui Donald Trump rămâne fără licență
- 17:25Scandal în sistemul de urgență! Raed Arafat îl pune la zid pe Alexandru Rafila: „Alimentați dezbinarea”
- 16:54Neymar exclude revenirea la naționala Braziliei: „Nu mai am chef”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Timis și pe Google News