Bărbat arestat după ce și-a lovit iubita cu barosul în cap, într-o casă din Timiș

Un bărbat din satul Lenauheim, județul Timiș, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce și-a agresat partenera în propria locuință. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional!

Potrivit procurorilor, incidentul a avut loc în data de 10 februarie 2026. În urma unui conflict, bărbatul și-ar fi lovit concubina de mai multe ori în zona capului cu un baros. Femeia a suferit leziuni traumatice care au necesitat aproximativ 70 de zile de îngrijiri medicale.

Bărbat din Timiș, arestat. Și-a lovit iubita de mai multe ori cu barosul în cap

La data de 11 februarie 2026, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva suspectului, acesta fiind acuzat de violență în familie, raportat la tentativă de omor. Ulterior, judecătorii au decis să îl aresteze preventiv pentru 30 de zile.