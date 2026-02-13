Bărbat arestat după ce și-a lovit iubita cu barosul în cap, într-o casă din Timiș
Bărbat arestat după ce și-a lovit iubita cu barosul în cap, într-o casă din Timiș
Bărbat din Timiș, arestat
Un bărbat din satul Lenauheim, județul Timiș, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce și-a agresat partenera în propria locuință. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional!
Potrivit procurorilor, incidentul a avut loc în data de 10 februarie 2026. În urma unui conflict, bărbatul și-ar fi lovit concubina de mai multe ori în zona capului cu un baros. Femeia a suferit leziuni traumatice care au necesitat aproximativ 70 de zile de îngrijiri medicale.
Bărbat din Timiș, arestat. Și-a lovit iubita de mai multe ori cu barosul în cap
La data de 11 februarie 2026, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva suspectului, acesta fiind acuzat de violență în familie, raportat la tentativă de omor. Ulterior, judecătorii au decis să îl aresteze preventiv pentru 30 de zile.
Citește și:
- 21:33 - Istvan Kovacs arbitrează derby-ul Rapid – Dinamo. CCA trimite o brigadă de nivel Champions League în Giulești
- 21:21 - Ediția anului ”Culisele Statului Paralel"! Călin Georgescu revine în studioul Realitatea PLUS, față în față cu Anca Alexandrescu. Duminică, ora 20:55 - VIDEO
- 20:37 - Declarație incendiară a lui Trump în ziua 14 a războiului cu Iranul: „Este o onoare să ucid lideri iranieni”
- 19:49 - Trenuri electrice noi pe rutele lungi din România. Călătoria București – Timișoara durează aproximativ 12 ore
