Bărbat de 58 de ani, din Timiș, arestat pentru viol și pornografie infantilă. Victima este o fetiță în vârstă de 5 ani

Un bărbat de 58 de ani din judeţul Timiş a fost arestat după ce ar fi violat-o pe fiica în vârstă de 5 ani a concubinei sale. Individul este cercetat de către procurorii DIICOT și pentru pornografie infantilă, fiind acuzat că în perioada 2021 – 2025, ar fi realizat materiale foto şi video cu victima, în ipostaze sexuale explicite.

”Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timişoara, au documentat activitatea infracţională a unui bărbat, de 58 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de pornografie infantilă în formă agravantă şi continuată”, anunţă DIICOT.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul, arestat preventiv într-un dosar de viol asupra unui minor, în perioada octombrie 2021 – finele lunii august 2025, în contextul comiterii actelor de natură sexuală, ar fi realizat cu telefonul mobil mai multe videoclipuri şi fotografii în care persoana vătămată apare în ipostaze sexuale explicite.

Ulterior, acesta ar fi stocat şi deţinut materialele astfel obţinute în telefoanele sale mobile.

Surse din cadrul anchetei spun că victima este fata concubinei sale, iar la momentul violului avea cinci ani.