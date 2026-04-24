Incident în Timișoara: tânăr încătușat după ce a agresat un șofer de troleibuz. Totul a pornit de la o boxă cu muzică

Un incident tensionat a avut loc joi după-amiază în Timișoara, unde un tânăr de 26 de ani a fost ridicat de polițiști după ce a devenit agresiv într-un mijloc de transport în comun. Conflictul ar fi izbucnit din cauza volumului ridicat al muzicii ascultate de acesta.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, incidentul s-a petrecut în jurul orei 16:40, într-un troleibuz din oraș.

Șoferul mijlocului de transport i-ar fi cerut tânărului să reducă volumul unei boxe portabile la care asculta muzică. Solicitarea a degenerat rapid într-un conflict, iar pasagerul ar fi devenit agresiv fizic.

Intervenția poliției

Polițiștii Secției 1 Urbane au intervenit la fața locului și au confirmat cele sesizate. Mai mult, tânărul ar fi continuat să aibă un comportament violent și față de oamenii legii.

În aceste condiții, agenții au fost nevoiți să-l încătușeze și să-l conducă la secția de poliție pentru audieri.

Cercetări în desfășurare

Autoritățile continuă verificările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele incidentului și pentru a dispune măsurile legale care se impun.

Comportamentul agresiv și nerespectarea celorlalți pasageri pot duce la sancțiuni și intervenția forțelor de ordine.