Zonă rezidențială din Odesa, lovită de drone rusești în miez de noapte. Cel puțin trei persoane au fost ucise

Cel puțin trei persoane au fost ucise și 61 rănite în urma unor atacuri rusești desfășurate pe parcursul nopții în mai multe regiuni din Ucraina, inclusiv în Odesa, au anunțat autoritățile locale.

Rusia a lansat două atacuri cu drone în timpul nopţii asupra oraşului Odesa, vizând zone rezidenţiale şi infrastructura industrială. O dronă a lovit un bloc de apartamente înalt, distrugând parţial apartamentele de la etajele 1-4, a declarat guvernatorul regiunii Odesa, Oleh Kiper, potrivit Kyiv Independent.

În urma atacului, șapte persoane au fost rănite în urma atacului. Atacul asupra Odesei a făcut parte dintr-un asalt mai amplu cu drone desfăşurat peste noapte în toată ţara.

Val de atacuri rusești: anunțul Forțelor Aeriene de la Kiev

Rusia a lansat peste noapte 265 de drone de atac de tip Shahed împotriva Ucrainei, au declarat Forţele Aeriene. Apărarea aeriană ucraineană a doborât 228 dintre acestea, în timp ce 27 de drone au lovit ţinte în 18 locaţii. Resturi de la dronele interceptate au fost înregistrate în alte 12 locaţii.

Ca urmare a atacurilor ruseşti din noaptea de 1 iunie, unii consumatori au rămas fără energie electrică în regiunile Dnipropetrovsk, Jîtomir, Zaporojie, Odesa, Sumî, Herson, Harkiv şi Cernihiv, a declarat Ministerul Energiei.

În regiunea estică Doneţk, atacurile ruseşti au ucis o persoană în oraşul Drujkivka şi au rănit alte opt în întreaga regiune, a declarat guvernatorul local Vadîm Filaşkin.

În regiunea Herson, forţele ruse au vizat 39 de localităţi, inclusiv oraşul Herson, rănind şase persoane în ultimele 24 de ore, a declarat administraţia militară locală.

Într-un atac separat, un bărbat a fost ucis într-un atac rusesc asupra satului Şîroka Balka în dimineaţa zilei de 1 iunie, a declarat guvernatorul regiunii Herson, Oleksandr Prokudin.

În regiunea Dnipropetrovsk, o persoană a fost ucisă şi alte 13 au fost rănite în urma atacurilor ruseşti din ultimele 24 de ore, a declarat guvernatorul local Oleksandr Hanja.

Cele mai afectate regiuni

Cele mai intense bombardamente au avut loc în districtul Nikopol, unde o femeie de 50 de ani a fost ucisă, iar opt persoane au fost rănite, potrivit declarațiilor oficiale ale autorităților ucrainene.

În regiunea Sumî, atacurile cu drone rusești au provocat rănirea a zece persoane în cinci localități, conform datelor transmise de administrația locală.

În regiunea Harkov, bombardamentele rusești au rănit opt persoane, dintre care patru în capitala regională, a anunțat guvernatorul Oleh Sîniehubov.

În regiunea Cernihiv, atacurile cu drone au dus la rănirea a opt persoane, inclusiv trei copii, potrivit guvernatorului Viaceslav Ciaus.

De asemenea, în regiunea Zaporojie, forțele ruse au atacat centrul regional în jurul orei 7:00 dimineața, pe 1 iunie, rănind o femeie de 73 de ani, conform informațiilor furnizate de administrația militară locală.