Nou val de PROTESTE: risc uriaș de blocaj în domenii-cheie

Grefierii amenință cu proteste din cauza nemulțumirilor cauzate de legea salarizării. Astfel, activitatea Tribunalului Buzău va fi blocată la începutul lunii iunie.

Vești proaste pentru buzoienii care au procese săptămâna aceasta. Grefierii de la Tribunalul Buzău intră în protest în perioada 2 - 5 iunie, nemulțumiți fiind de noua lege a salarizării, iar activitatea instanței va fi serios afectată.

Între orele 8:00 și 12:00, activitatea grefierilor de ședință va fi redusă, iar pe 4 iunie se oprește complet în prima parte a zilei. Asta înseamnă că doar cauzele urgente vor fi judecate la orele programate, în timp ce restul dosarelor vor fi strigate abia după-amiază.

Mai mult, pe 4 iunie, toate procesele vor începe doar după ora 12:00, și cei care au treabă la arhivă sau la registratură vor avea de așteptat, deoarece aceste servicii vor funcționa cu program redus. Reprezentanții Tribunalului Buzău îi sfătuiesc pe cei care au termene în această perioadă să verifice din timp eventualele modificări ale programului pentru a evita drumurile făcute degeaba.