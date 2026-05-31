Senator american de rang înalt condamnă incidentul din Galați: „Statele Unite sunt alături de România”

Un oficial de rang înalt din Senatul Statelor Unite a condamnat ferm incidentul în urma căruia o dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din Galați, catalogând acțiunea drept o încălcare gravă și iresponsabilă a spațiului aerian al României.

Jim Risch, președintele Comisiei pentru Relații Externe din Senatul SUA, a transmis într-un mesaj public că astfel de incidente sunt inacceptabile și a reiterat sprijinul Washingtonului pentru România și pentru aliații NATO.

Acesta a subliniat că Statele Unite rămân alături de România în fața unor astfel de provocări și a insistat asupra necesității consolidării capacităților de descurajare ale Alianței, astfel încât integritatea teritorială a NATO să nu fie pusă la îndoială.

Reacția vine după incidentul din noaptea de joi spre vineri, când o dronă de tip „Geran-2”, folosită de forțele ruse în războiul din Ucraina, s-a prăbușit pe un bloc din Galați, provocând o explozie și un incendiu. Autoritățile române au confirmat explozia încărcăturii la impact.

Evenimentul a generat reacții ferme și din partea Uniunii Europene și NATO, precum și din mai multe state aliate.