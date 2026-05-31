Foc de proporții în Sectorul 2: restaurant și trei spații comerciale, afectate de un incendiu violent pe Șoseaua Colentina
incendiu Colentina
Un incendiu de amploare a izbucnit duminică dimineață pe Șoseaua Colentina din București, afectând un restaurant și trei spații comerciale de dimensiuni reduse. La sosirea echipajelor de pompieri, focul se manifesta cu flacără deschisă și degajări importante de fum.
Potrivit ISU București-Ilfov, suprafața afectată este de aproximativ 200 de metri pătrați. Din cauza fumului dens, șapte persoane au fost evacuate dintr-un bloc aflat în imediata vecinătate.
În timpul intervenției, o persoană a suferit un atac de panică și a primit îngrijiri medicale la fața locului. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale pentru localizarea și lichidarea incendiului, iar cauza izbucnirii focului urmează să fie stabilită.
ISU BIF a intervenit și ea cu 11 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, o autospecială de descarcerare şi un echipaj SMURD.
