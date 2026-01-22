Cea mai lungă pârtie de schi din România, deschisă la Straja. Schiorii pot coborî 8,2 kilometri fără oprire

Schiorii pot coborî 8,2 kilometri fără oprire

Cea mai lungă pârtie de schi din România a fost inaugurată în stațiunea Straja, oferind pasionaților de sporturi de iarnă posibilitatea de a coborî pe schiuri de la vârful masivului până la baza telegondolei din Lupeni, pe o distanță de 8,2 kilometri.

Noua pârtie pornește de la o altitudine de 1.868 de metri și coboară până în zona de acces a telegondolei, devenind astfel cea mai lungă coborâre schiabilă din țară. Evenimentul a fost anunțat joi de Emil Părău, cabanier și președinte al Asociației Pro Straja.

„Deschiderea pârtiei de pe vârful Straja este un moment așteptat de mult timp. De acum, se poate schia de sus până jos, pe 8,2 kilometri, practic cea mai lungă pârtie din România”, a declarat acesta.

Potrivit administratorilor domeniului schiabil, toate pârtiile și instalațiile de transport pe cablu sunt funcționale în acest sfârșit de săptămână, iar stratul de zăpadă variază între 80 de centimetri și doi metri, în funcție de zonă.

Odată cu inaugurarea noii pârtii, domeniul schiabil din Straja ajunge la o lungime totală de 26 de kilometri. „Din perspectiva schiorilor, Straja oferă acum schiat pe un munte întreg, nu doar pe o singură pârtie”, a mai precizat Emil Părău.

Administratorii au mai transmis că, datorită organizării și măsurilor luate, nu se înregistrează cozi la instalațiile de transport pe cablu.

Turiștii care sosesc în stațiune își pot lăsa autoturismele în parcarea gratuită din Lupeni, cu peste 300 de locuri, situată la stația de plecare a telegondolei, sau în parcările de la intrarea în stațiune. Accesul auto în Straja este restricționat pentru a preveni blocajele, iar transportul turiștilor este asigurat de operatorii locali.