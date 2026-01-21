Ceața densă afectează traficul aerian intern

Zborurile București-Iași anulate, două curse externe Ryanair redirecționate la Timișoara

Zborul București-Iași și retur, programat pentru miercuri, a fost anulat din cauza condițiilor meteo nefavorabile, în timp ce alte două curse Ryanair care urmau să aterizeze la Iași au fost redirecționate către Timișoara.

Reprezentanții Aeroportului Iași au precizat că, în cursul dimineții, ceața densă a redus vizibilitatea sub limita de siguranță, ceea ce a determinat modificări în programul de zbor.

„Condiţiile meteorologice nefavorabile, respectiv ceaţa densă, au redus vizibilitatea pe Aeroportul Iaşi sub limita de siguranţă, motiv pentru care programul de zbor a înregistrat modificări. Decizia de anulare sau rerutare a unui zbor aparţine exclusiv companiei aeriene, care are obligaţia de a informa direct pasagerii afectaţi”, au precizat reprezentanţii Aeroportului Iaşi., se arată în comunicatul transmis de instituție.

Astfel, cursele aeriene de la Paris și Bruxelles, operate de Ryanair, au fost redirecționate către Aeroportul Internațional Timișoara. Pasagerii acestor zboruri sunt transportați la destinația finală cu autocare puse la dispoziție de operatorii aerieni.

„Recomandăm pasagerilor care au zboruri programate în următoarele ore să menţină legătura cu reprezentanţii companiilor aeriene pentru informaţii şi actualizări în timp real”, au mai transmis reprezentanţii aeroportului Iaşi.