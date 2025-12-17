Ceață roz deasupra Marii Britanii: fenomen meteo rar care a colorat cerul Londrei și Oxfordshire

Fenomen meteo rar care a colorat cerul Londrei și Oxfordshire

Un fenomen meteo rar a oferit un spectacol vizual impresionant în Marea Britanie, unde o ceață rozalie a acoperit miercuri mai multe regiuni, inclusiv Oxfordshire și Londra. Cerul a căpătat nuanțe neobișnuite, atrăgând atenția locuitorilor și a specialiștilor în meteorologie.

Potrivit experților, acest efect apare atunci când lumina soarelui traversează particule de praf sau umiditate din atmosferă. Lungimile de undă mai scurte, precum albastrul și verdele, sunt filtrate și dispersate, în timp ce lumina roșie reușește să pătrundă prin ceață, colorând cerul în tonuri de roz.

Graham Madge, purtător de cuvânt al Met Office, a explicat anterior mecanismul fenomenului: „Când lumina soarelui trece prin mai multe straturi, albastrul este filtrat și dispersat, lăsând roșul să treacă. Practic, este un răsărit filtrat prin atmosferă și prin ceață, care îi dă nuanța rozalie. Totul depinde de condițiile locale.”

Avertizări de ploi și ceață în mai multe regiuni

În paralel cu acest fenomen spectaculos, Met Office a emis avertizări privind ploi abundente și ceață densă, care ar putea provoca inundații și perturbări majore ale traficului. Sunt posibile întârzieri și anulări de zboruri, precum și dificultăți în transportul rutier și feroviar, în special în sudul Țării Galilor și în sud-vestul, centrul și estul Angliei.

De asemenea, meteorologii avertizează asupra riscului de inundații provocate de râuri cu debit rapid, existând inclusiv un posibil „pericol pentru viață” în anumite zone. Sunt așteptate inundații la locuințe și afaceri, mai ales în sud-vestul Angliei.

Autoritățile recomandă populației să verifice dacă proprietățile se află în zone expuse riscului de inundații și să ia în calcul pregătirea unui plan de urgență și a unui kit de intervenție. Totodată, un avertisment galben de ceață rămâne în vigoare pentru părți din East Midlands și estul Angliei, unde ceața densă ar putea cauza întârzieri semnificative în trafic.

Avertismentele galbene de ploaie sunt valabile și joi pentru sudul Regatului Unit și sudul Țării Galilor, iar în sudul și sud-estul Angliei riscul de inundații persistă pe parcursul întregii zile.