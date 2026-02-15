Cod galben de vânt puternic și viscol în mai multe zone de munte din România - HARTĂ
Administrația Națională de Meteorologie a emis în această dimineață mai multe atenționări nowcasting cod galben de vânt puternic și viscol pentru zonele montane înalte, semnalând revenirea vremii de iarnă în Carpați.
Avertizările sunt valabile până la ora 12:00 și vizează masivele din județele Brașov, Prahova, Dâmbovița, Caraș‑Severin și Hunedoara, la altitudini de peste 1.800 de metri.
Potrivit ANM, rafalele vor atinge 70–85 km/h, viscolind și troienind zăpada deja depusă și reducând vizibilitatea sub 100 de metri. Meteorologii recomandă prudență turiștilor și celor care se află în zonele montane afectate, deoarece condițiile meteo pot deveni periculoase într‑un timp foarte scurt. Avertizările rămân în vigoare până la prânz, însă vremea instabilă ar putea continua și în orele următoare, în funcție de evoluția frontului atmosferic.
