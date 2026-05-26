Dezvăluiri explozive din lumea interlopă. Metoda prin care Gigi Becali i-ar fi păcălit pe membrii clanului Cămătaru. ”Îmi dădea 10.000 de dolari mototoliți, vechi și falși”

Noi detalii ies la iveală despre trecutul murdar al lui Gigi Becali. Membrii clanului Cămătaru au rupt tăcerea și au dezvăluit cum au fost păcăliți de omul de afaceri, care pretinde a fi slujitorul și apărătorul dreptei credințe, cu bani falși.

Într-un documentar pe platforma Voyo, Sile Cămătaru a declarat că Gigi Becali obișnuia să se împrumute de la el cu sume uriașe de bani pe care le restituia sub forma unor bani falși.

”Gigi Becali obișnuia să se împrumute la noi, cu dobândă foarte mică, 3% la lună. Omul era un gentleman, dacă zicea că dă banii peste o lună îi dădea peste două săptămâni sau chiar peste o săptămână. Problema era alta, am ieșit din ecuația asta, pentru că eu îi dădeam un fășic de 10.000 de dolari nou și el îmi dădea 10.000 de dolari mototoliți, vechi și falși. Și atunci nu numai că nu primeam nicio dobândă, ieșeam și în minus”, a transmis Sile Cămtaru.

