Două victime transportate la spital în urma unei explozii care s-a produs într-o locuinţă din Timiș

Publicat 29 aug. 2026, 18:23 Sursă realitatea.net

Un bărbat şi o femeie au fost transportaţi la spital pentru îngrijiri medicale, sâmbătă, în urma unei explozii care s-a produs într-o gospodărie din localitatea Ţipari.

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