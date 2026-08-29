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Două victime transportate la spital în urma unei explozii care s-a produs într-o locuinţă din Timiș

Explozie Timiș

Explozie Timiș

Scris deStoica Marian
Publicat29 aug. 2026, 18:23
Sursărealitatea.net

Un bărbat şi o femeie au fost transportaţi la spital pentru îngrijiri medicale, sâmbătă, în urma unei explozii care s-a produs într-o gospodărie din localitatea Ţipari.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Timiş, deflagraţia s-a produs la o butelie cu gaz şi nu a fost urmată de incendiu.

În urma exploziei s-au înregistrat două victime, o femeie şi un bărbat, care prezentau arsuri la nivelul membrelor superioare şi feţei. Acestea au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale, arată o informare de presă a ISU Timiş.

La faţa locului s-au deplasat de urgenţă pompierii cu o autospecială de primă intervenţie şi comandă şi o autosanitară SMURD, precum şi o ambulanţă SAJ cu echipajul aferent.

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