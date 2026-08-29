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Actualitate· 1 min citire
Două victime transportate la spital în urma unei explozii care s-a produs într-o locuinţă din Timiș
Explozie Timiș
Publicat29 aug. 2026, 18:23
Sursărealitatea.net
Un bărbat şi o femeie au fost transportaţi la spital pentru îngrijiri medicale, sâmbătă, în urma unei explozii care s-a produs într-o gospodărie din localitatea Ţipari.
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