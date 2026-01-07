Ger, viscol și ninsori în România. Șefa ANM anunță care sunt zonele unde temperaturile scad până la -15 grade

Primul cod galben vizează precipitații însemnate cantitativ

Directorul ANM, Elena Mateescu, a anunțat în exclusivitate la Realitatea PLUS că avertizările meteo rămân în vigoare până joi, 8 ianuarie 2025, la prânz, fiind menținute două coduri galbene, alături de o informare meteorologică valabilă până vineri dimineață, la ora 10. Hidrologii au emis și ei, la rândul lor, mai multe avertizări de inundații pentru mai multe județe din țară, potrivit realitatea.net.

Primul cod galben vizează precipitații însemnate cantitativ sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, cu depuneri de polei și intensificări ale vântului. Al doilea cod galben este emis pentru centrul, sudul și estul Transilvaniei, precum și pentru Moldova, unde precipitațiile mixte vor favoriza local formarea poleiului.

Vremea continuă să facă ravagii în România

O vreme extremă lovește puternic România, iar efectele se resimt deja în mai multe județe. Mii de familii au rămas fără curent electric după două zile de ninsori abundente, iar echipele de intervenție se luptă să ajungă în zonele afectate. În județul Hunedoara, situația este critică: gospodăriile din patru sate sunt complet izolate sub nămeți, iar drumurile sunt complet blocate. Nici măcar ambulanțele nu pot ajunge la localnici.

Iar problemele nu se opresc aici. Ninsorile se extind treptat către sudul țării și vor ajunge inclusiv în București, unde meteorologii avertizează că urmează ore dificile. Viscolul va afecta peste jumătate din țară, iar în multe zone se va instala ceața densă, reducând vizibilitatea și complicând traficul rutier. Pentru aceste fenomene, ANM a emis coduri galbene, valabile în mai multe județe.

Pericol de inundații în mai multe județe din țară

O nouă avertizare hidrologică a fost emisă pentru mai multe județe din țară, pe fondul precipitațiilor abundente, al topirii stratului de zăpadă și al creșterii debitelor pe numeroase râuri. Hidrologii anunță riscuri de viituri și creșteri rapide ale nivelurilor în următoarele 24 de ore, iar autoritățile sunt în alertă.

Pentru intervalul 7 ianuarie, ora 11:00 – 8 ianuarie, ora 18:00, a fost instituit cod galben pe râurile din bazinele hidrografice Desnăţui, Jiu, Olt, Olteţ, Teslui, Vedea, Teleorman, Argeş, Dâmboviţa, Sabar, Ialomiţa, Prahova și Teleajen. Zonele vizate includ județe precum Mehedinți, Dolj, Gorj, Vâlcea, Argeș, Olt, Teleorman, Dâmbovița, Prahova și Ilfov. Specialiștii avertizează că nivelurile pot crește brusc, iar fenomenele periculoase se pot manifesta și pe afluenți mici sau pe cursuri de apă necadastrate.