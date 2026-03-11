Gropi ilegale de deșeuri descoperite în Timiș. Prefectura declanșează controale în întreg județul

Prefectura Timiş a anunţat, marţi, că alături de Garda de Mediu, Poliţie şi Jandarmerie, a demarat ample controale în mai multe locaţii din judeţ, unde au fost semnalate depozitări ilegale de deşeuri. Potrivit reprezentanților instituției, au fost descoperite deja gopi ilegale de deşeuri în localitățile Săcălaz şi Şag.

”Toleranţă zero pentru gropile clandestine de gunoi în judeţul Timiş. Sub coordonarea prefectului judeţului Timiş, doamna Cornelia Elena Micicoi, Instituţia Prefectului Judeţul Timiş a declanşat controale în teren, alături de Garda de Mediu, Poliţie şi Jandarmerie, în mai multe locaţii unde au fost identificate sau semnalate depozitări ilegale de deşeuri. Până în acest moment au fost verificate primele două locaţii, iar acţiunea este în continuare în desfăşurare”, a transmis Prefectura Timiş, într-un comunicat de presă.

Primele verificări au fost dăcute la Săcălaz şi Şag, acţiunea de control fiind încă în plină derulare.

Potrivit Prefecturii Timiş, aceste depozite ilegale înseamnă sol contaminat, ape subterane poluate, aer încărcat cu substanţe toxice, riscuri reale pentru sănătatea oamenilor. Înseamnă terenuri distruse, localităţi afectate şi un mediu degradat.

”De la începutul mandatului meu, am stabilit clar că legalitatea şi protecţia mediului sunt obiective prioritare. Nu vom tolera niciun compromis care să pună în pericol sănătatea oamenilor sau integritatea mediului în judeţul Timiş”, a declarat prefect Elena Micicoi.

Reprezentanții instituției spun că aceste controale vor continua, iar acolo unde legea a fost încălcată, vor fi aplicate sancţiuni.