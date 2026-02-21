Incendiu la Spitalul Fundeni din Capitală, după ce un generator a luat foc. ISU intervine de urgență
Un incendiu a izbucnit sâmbătă dimineață la unul dintre generatoarele electrice de rezervă ale Spitalului Fundeni din București. Focul s-a manifestat la un echipament amplasat în exteriorul unității medicale, la aproximativ 25 de metri de clădire.
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU BIF), nu există pacienți sau cadre medicale afectați.
Alimentarea cu energie electrică a fost oprită preventiv în zonă, iar un corp al spitalului a rămas temporar fără curent, până la intervenția echipei furnizorului de electricitate.
Pentru stingerea flăcărilor, la fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, una cu azot, un echipaj SMURD și un container generator electric.
Incendiul a fost localizat, iar echipele operative acționează în continuare pentru lichidarea completă a focului. ISU BIF anunță că intervenția este în dinamică și că vor fi transmise informații actualizate pe măsură ce situația evoluează.
Citește și:
- 21:33 - Istvan Kovacs arbitrează derby-ul Rapid – Dinamo. CCA trimite o brigadă de nivel Champions League în Giulești
- 21:21 - Ediția anului ”Culisele Statului Paralel"! Călin Georgescu revine în studioul Realitatea PLUS, față în față cu Anca Alexandrescu. Duminică, ora 20:55 - VIDEO
- 20:37 - Declarație incendiară a lui Trump în ziua 14 a războiului cu Iranul: „Este o onoare să ucid lideri iranieni”
- 19:49 - Trenuri electrice noi pe rutele lungi din România. Călătoria București – Timișoara durează aproximativ 12 ore
