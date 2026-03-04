Inginer din Timișoara, ridicat de mascați. Avea o "colecție uriașă" de imagini cu copii abuzați sexual

Un tânăr inginer din Timișoara a fost reținut după o operațiune a Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate, declanșată în urma unui schimb de informații cu autoritățile americane. Investigația a pornit după ce americanii au semnalat că din România erau descărcate materiale de pe platforme care găzduiau imagini și filmări cu minori abuzați sexual. Bărbatul este cercetat pentru pornografie infantilă în formă agravantă. Atenție, informații cu un puternic impact emoțional.

Ancheta i-a condus pe ofițerii români la un bărbat de 28 de ani, originar din Mureș, stabilit de mai mult timp în Timișoara, unde lucra la o firmă locală.

Mascații au descins la locuința acestuia și au ridicat mai multe laptopuri și telefoane mobile, potrivit Opinia Timișoarei.

Primele percheziții informatice au arătat că tânărul descărcase chiar cu o zi înainte imagini obscene cu un copil de numai doi ani, abuzat sexual.

Bărbatul a fost dus la sediul DIICOT Timișoara, unde procurorii au decis reținerea lui pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Potrivit anchetatorilor, în perioada ianuarie 2022 – martie 2026, acesta ar fi descărcat și stocat materiale video cu minori cu vârste între 2 și 10 ani, pe care ulterior le-ar fi încărcat pe o altă platformă.