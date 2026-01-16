INS: Sporul natural s-a menţinut negativ în noiembrie 2025

Numărul deceselor, de 1,7 ori mai mare decât cel al nașterilor

Sporul natural al populației României s-a menţinut negativ (-7.504) şi în luna noiembrie 2025, numărul deceselor înregistrate fiind de 1,7 ori mai mare decât cel al nașterilor, potrivit datelor publicate, vineri, 16 ianuarie, de Institutul Naţional de Statistică (INS).

„În luna noiembrie 2025, s-au înregistrat certificate de naştere pentru 11.085 copii, în scădere cu 156 faţă de aceeaşi lună din anul 2024. În primele 11 luni din 2025 s-au înregistrat 133.776 de certificate de naştere, în scădere cu 3,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2024.

Sporul natural s-a menţinut negativ în luna noiembrie anului trecut, numărul de decese depăşind numărul naşterilor cu 7.504. În 2024, sporul natural a fost minus 8.337. În aceste condiţii s-a menţinut raportul între numărul naşterilor şi al deceselor. Concret, la 10 naşteri s-au înregistrat 17 decese”, a spus preşedintele Institutului Naţional de Statistică (INS), Tudorel Andrei.

Spre deosebire de luna anterioară, în noiembrie 2025, numărul certificatelor de naştere a fost în scădere cu 2.443 (-18,1%) faţă de cel din octombrie.

Pe de altă parte, numărul certificatelor de deces înregistrate în luna noiembrie 2025 a fost de 18.589 (9.614 pentru persoane de sex masculin şi 8.975 pentru persoane de sex feminin), mai puţin cu 2.020 decese faţă de luna octombrie 2025, ceea ce reprezintă o scădere de 9,8% (-10,3% persoane de sex masculin şi -9,2% persoane de sex feminin).

Numărul de certificate de deces înregistrat pentru copiii cu vârsta de sub un an în luna noiembrie 2025 a fost de 47, în scădere cu 23 faţă de luna octombrie 2025.

În luna noiembrie 2025, 42,3% (7.866 decese) din totalul numărului de decese s-a înregistrat la persoanele în vârstă de 80 ani şi peste, 28,1% (5.217 decese) la persoanele de 70-79 ani şi 15,8%, reprezentând 2.943 decese, la persoanele în vârstă de 60-69 ani.

La polul opus, cele mai puţine decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 0-4 ani (61 decese), 5-19 ani (34 decese) şi 20-29 ani (79 decese).

Numărul certificatelor de deces înregistrat în luna noiembrie 2025 a scăzut cu 1.240 (-6,3%) faţă de luna noiembrie 2024, iar cel pentru copiii cu vârsta sub un an care au murit a fost cu șapte mai mic în luna noiembrie 2025 decât aceeaşi lună din anul 2024.

Sporul natural a fost negativ atât în luna noiembrie 2025 (-7.504 persoane) cât şi în luna noiembrie 2024 (-8.588 persoane), potrivit Agerpres.

Numărul deceselor din mediul urban, aproape egal cu cel din mediul rural

În luna noiembrie 2025, în mediul urban s-a înregistrat decesul a 9.289 persoane (4.720 persoane de sex masculin şi 4.569 persoane de sex feminin), iar în mediul rural decesul a 9.300 persoane (4.894 persoane de sex masculin şi 4.406 persoane de sex feminin).

Faţă de aceeaşi lună din anul 2024, numărul deceselor înregistrate a scăzut cu -4,7% în mediul urban (-5,4% în cazul persoanelor de sex masculin şi -4,1% în cazul persoanelor de sex feminin) şi cu -7,7% în mediul rural (-7,1% în cazul persoanelor de sex masculin şi -8,4% în cazul persoanelor de sex feminin).

Faţă de luna noiembrie 2024, numărul certificatelor de naştere pentru născuţi-vii înregistrat în luna noiembrie 2025 a fost mai mic cu 156 (-1,4%) în comparație cu aceeaşi lună din anul 2024.

În noiembrie 2025, la oficiile de stare civilă au fost înregistrate 4.628 de căsătorii. Numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi prin acordul soţilor (pe cale administrativă sau prin procedură notarială) a fost de 1.875 în luna noiembrie 2025.