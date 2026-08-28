Actualitate· 1 min citire

MApN: Dronă detectată la 33 kilometri nord de Insula Șerpilor; două aeronave F-18 trimise să monitorizeze situația

Dronă detectată de MApN

Dronă detectată de MApN

Scris deStoica Marian
Publicat28 aug. 2026, 08:22
Sursărealitatea.net

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, joi, la ora 18:27, o țintă aeriană la 33 kilometri nord de Insula Șerpilor, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, fiind ridicate de la sol la ora 18:41 pentru monitorizarea situației.

Potrivit unui comunicat al MApN, în urma notificării Centrului Național Militar de Comandă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-ALERT valabil pentru nordul județului Tulcea, la ora 18:44.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

drona detectataMApNinsula serpilorsisteme de supraveghereradar

Urmărește știrile Realitatea de Timis și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe