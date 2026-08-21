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Bărbatul din Timiș care a încălcat ordinul de protecţie şi şi-a înjunghiat soţia, fiind la rândul său rănit cu un cuţit de fiica lor, reţinut
Bărbat reținut în Timiș
Publicat21 aug. 2026, 09:33
Sursărealitatea.net
Bărbatul de 41 de ani din judeţul Timiş care a încălcat ordinul de protecţie şi şi-a înjunghiat soţia, fiind apoi rănit, la rândul său, cu un cuţit de fiica lor, care intervenise să îşi apere mama, a fost reţinut. Poliţiştii şi procurorii continuă cercetările în acest caz.
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