Social· 2 min citire

Bărbatul din Timiș care a încălcat ordinul de protecţie şi şi-a înjunghiat soţia, fiind la rândul său rănit cu un cuţit de fiica lor, reţinut

Bărbat reținut în Timiș

Bărbat reținut în Timiș

Scris deStoica Marian
Publicat21 aug. 2026, 09:33
Sursărealitatea.net

Bărbatul de 41 de ani din judeţul Timiş care a încălcat ordinul de protecţie şi şi-a înjunghiat soţia, fiind apoi rănit, la rândul său, cu un cuţit de fiica lor, care intervenise să îşi apere mama, a fost reţinut. Poliţiştii şi procurorii continuă cercetările în acest caz.

”În urma administrării probatoriului, a fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de bărbatul în vârstă de 41 de ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de violenţă în familie raportat la vătămare corporala şi încălcarea ordinului de protecţie, acesta fiind reţinut pentru o perioadă de 24 de ore”, au transmis, vineri, reprezentanţii IPJ Timiş.

În continuare, poliţiştii fac cercetări, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sânnicolau Mare, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul şi dispunerii măsurilor legale care se impun.

Incidentul a avut loc, joi după-amiază, în localitatea Bulgăruş. Poliţiştii au stabilit că o femeie a fost înjunghiată de soţul său, iar fiica acestora, în vârstă de 13 ani, ar fi intervenit, înjunghiindu-şi tatăl. În urma incidentului, femeia şi bărbatul au fost transportaţi la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. 

Potrivit IPJ Timiş, pe numele bărbatului, în vârstă de 41 de ani, poliţiştii au emis, în 30 iulie, un ordin de protecţie provizoriu, iar ulterior instanţa de judecată a emis un ordin de protecţie valabil până în iulie anul viitor. Bărbatul nu era monitorizat electronic.

"Ultima verificare privind respectarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie de către bărbat a fost efectuată în această dimineaţă (joi dimineaţă - n.r.) de către poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Sânnicolau Mare. De asemenea, poliţiştii au luat legătura cu femeia, care a precizat că, până la momentul verificării, nu ar mai fi fost contactată de către bărbat şi nu ar fi întâmpinat alte probleme în acest sens", preciza IPJ Timiş.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

ipj timisbarbat retinutjustitieinjunghiatordin de protectie

Urmărește știrile Realitatea de Timis și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe