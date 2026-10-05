Curățenie cu mașini de lux și amendă record. Un timișorean a fost sancționat cu aproape 10.000 de euro după ce a aruncat moloz în oraș

Bărbatul a fost identificat după ce a abandonat saci cu deșeuri pe spațiul public în două nopți diferite, folosind un Mercedes și un Audi
Poliția Locală Timișoara a aplicat sancțiuni drastice unui bărbat din municipiu care a transformat spațiul public într-o rampă clandestină de gunoi. Acesta a fost surprins și identificat după ce a aruncat ilegal mai mulți saci plini cu moloz și resturi provenite din renovări direct pe domeniul public.
Întreaga operațiune a fost derulată în două nopți diferite, individul folosind pentru transportul deșeurilor două mașini diferite, un Mercedes și un Audi.
Deșeuri din construcții abandonate la adăpostul nopții
Potrivit reprezentanților poliției locale, gestul iresponsabil a fost documentat atent de agenți, care au coroborat imaginile surprinse de camerele de supraveghere și au identificat rapid autoturismele implicate.
Pentru nerespectarea flagrantă a legislației privind protecția mediului, timișoreanul a fost sancționat drastic, cuantumul cumulativ al amenzilor ajungând la aproape 10.000 de euro.
Pe lângă plata sumei record, bărbatul a fost obligat să curețe terenul murdărit și să predea molozul către un centru autorizat. Autoritățile avertizează că toleranța este zero pentru cei care poluează orașul.