Inspectoratul de Poliție Județean Timiș a deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe, în urma unei altercații între șapte eleve într-o școală din Lovrin. Incidentul a fost sesizat pe 6 noiembrie.
Secția 12 Poliție Rurală Periam a fost sesizată pe 6 noiembrie cu privire la o altercație petrecută într-o unitate de învățământ din comuna Lovrin. Verificările inițiale au indicat că conflictul a pornit între două tinere, în vârstă de 15 și 19 ani, care s-au agresat reciproc.
Potrivit unor surse apropiate anchetei citate de Jurnalul de Argeș, cearta ar fi degenerat fizic, cele două fete trăgându-se de păr. Ulterior, alte cinci eleve, cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani, au intervenit în conflict, amplificând incidentul.
Inspectoratul de Poliție Județean Timiș a confirmat deschiderea unui dosar penal pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe. Cercetările sunt coordonate de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sânnicolau Mare, care urmează să stabilească circumstanțele exacte ale conflictului și responsabilitatea fiecărei persoane implicate.
Scenele altercației au fost surprinse în imagini publicate de presa locală, în care se observă confruntarea fizică dintre două tinere și încercările altor elevi de a le desparte. Autoritățile nu au comunicat până în prezent dacă unele dintre implicate au necesitat îngrijiri medicale sau dacă au fost dispuse măsuri preventive.