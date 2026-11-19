Publicat 19 nov. 2026, 07:49 Sursă jurnnaluldearges

Inspectoratul de Poliție Județean Timiș a deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe, în urma unei altercații între șapte eleve într-o școală din Lovrin. Incidentul a fost sesizat pe 6 noiembrie.

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