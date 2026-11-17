Publicat 17 nov. 2026, 10:10 Sursă stiripesurse

Inspectoratul Școlar Timiș a decis montarea camerelor de supraveghere și implicarea unui specialist CJRAE la Liceul „Nikolaus Lenau” din Timișoara, după ce elevii au refuzat să intre la ore.

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