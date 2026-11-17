„În primul rând, pe o perioadă de două săptămâni, la fiecare oră de curs a clasei va fi prezent un specialist al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș, care va sprijini cadrul didactic în desfășurarea activității și în gestionarea relațiilor din cadrul colectivului de elevi. Totodată, pe durata pauzelor, serviciul pe școală va fi asigurat de două cadre didactice, dintre care unul va fi desemnat exclusiv pentru clasa respectivă, pe care o va supraveghea pe întreaga durată a pauzei, până la intrarea la oră a profesorului.
În al doilea rând, până vineri, 20 noiembrie 2026, liceul va finaliza etapa inițială a procedurii de instalare a unui sistem de supraveghere audio-video, în condițiile art. 66 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, care permite unității de învățământ să decidă instalarea unui asemenea sistem, inclusiv în sălile de clasă, cu acordul majorității simple a părinților, al elevilor majori și al salariaților, precum și ale Procedurii privind monitorizarea audio-video în cadrul unităților de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.781/2025. Ulterior, până la finalul lunii decembrie, în fiecare sală de clasă urmează să fie montată câte o cameră de supraveghere audio-video. Totodată, reprezentantul structurii de siguranță școlară și-a asumat intensificarea patrulărilor și a intervențiilor în zona liceului, precum și a celorlalte măsuri preventive specifice.
Nu în ultimul rând, tatăl elevului și-a asumat ca, în completarea serviciilor de consiliere psihologică de care elevul beneficiază la nivelul unității de învățământ, acesta să participe, împreună cu familia sa, la ședințe de consiliere familială organizate de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș, urmând ca, începând de mâine, să fie stabilită legătura cu specialiștii centrului în vederea programării. Inspectoratul va monitoriza, împreună cu instituțiile partenere, punerea în aplicare a tuturor acestor măsuri.”