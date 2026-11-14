Ce facem sâmbătă, 14 noiembrie, în Timișoara. Lista evenimentelor

Scris de Andreea Damian Publicat: 14 nov. 2026, 08:08

Sâmbătă, 14 noiembrie 2026, în Timișoara se poate asista la un spectacol de stand-up comedy la DăHUB și se pot vizita numeroase expoziții în muzeele orașului.

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