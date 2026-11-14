Ce facem sâmbătă, 14 noiembrie, în Timișoara. Lista evenimentelor

Sâmbătă, 14 noiembrie 2026, în Timișoara se poate asista la un spectacol de stand-up comedy la DăHUB și se pot vizita numeroase expoziții în muzeele orașului.
Spectacolul de stand-up comedy „Stand-up Comedy de casă” va avea loc sâmbătă, 14 noiembrie 2026, la ora 20:30, la DăHUB. Intrarea se face cu bilet.
În aceeași zi, muzeele din Timișoara își desfășoară activitatea normal, oferind accesul publicului la colecțiile permanente și la expozițiile temporare.
Muzeul Național de Artă al Banatului (MNArT) găzduiește mai multe expuneri. Printre acestea se numără „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”, „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond, „Laborator restaurare-conservare” și colecția permanentă „Corneliu Baba”. În Galeria Arcada este prezentă expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, iar în altă sală se poate vedea „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”.
De asemenea, MNArT organizează expoziția „PREDANIA – Descompunerea”, semnată de Victoria Rusu, în cadrul programului Open View. În Galeria L are loc prezentarea propunerilor pentru „MNArT Shop & Design – Retail Cultural”.
Bastionul Maria Theresia găzduiește expozițiile permanente „Istoria militară a Banatului”, situată la parter, și „Spațiile Oravitzan”, în holul etajului I. Tot aici se pot vizita „Bastion Viola. Frânturi din istoria Politehnicii”, în holul etajului I, precum și „Oglinda frumuseții! De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în antichitate” și „Patrimonium 2024-2025”, ambele în mansarda B2. În mansarda B1 este prezentată expoziția „Lumea de ieri. Banatul în secolele XIX–XX”.
Muzeul Satului Bănățean Timișoara oferă acces la expoziția permanentă „O zi din viața satului – Banatul în comunism”, la „Uneltele pământului. Agricultură și meșteșug în Banatul multietnic” și la „Povești din vârful casei. Țigle, lut și meșteșug”. Vizitatorii pot explora și „Casa de la Dragșina”, specifică zonei Văii Pogănișului și Dealurilor Silagiului, ansamblul de gospodării și monumente de arhitectură tradițională în aer liber, precum și expoziția „Podoabe din patrimoniul Muzeului Satului Bănățean Timișoara. Costumul popular – o lume țesută în simboluri”.
Memorialul Revoluției își desfășoară activitatea cu programul de vizitare obișnuit: luni-vineri între orele 8:00 și 17:00, sâmbătă între orele 8:00 și 10:00 și duminică între orele 10:00 și 18:00. Ultimul vizitator este admis cu 30 de minute înainte de închidere.