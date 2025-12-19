Melania Trump lansează un documentar despre revenirea sa la Casa Albă

Melania Trump va lansa pe 30 ianuarie un documentar realizat în colaborare cu Amazon MGM, care urmărește perioada premergătoare revenirii sale la Casa Albă, în contextul celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump. Producția oferă o perspectivă rară asupra vieții personale și a rolului public al Primei Doamne.

Documentarul, intitulat „Melania”, a început filmările în decembrie 2024 și se concentrează pe cele aproximativ 20 de zile dinaintea ceremoniei de învestire. Un nou trailer publicat recent surprinde momente intime și din culisele vieții oficiale, Melania Trump fiind implicată direct în proiect în calitate de producător executiv.

Imaginile includ scene de la Capitoliu în ziua inaugurării, cadre din Mar-a-Lago și Trump Tower, apariții la evenimente oficiale, dar și momente private. Într-o secvență, Melania îi oferă feedback soțului său pentru un discurs, iar într-alta discută cu agenți ai Serviciului Secret despre măsurile de securitate pentru un eveniment public.

Regizat de Brett Ratner, documentarul marchează revenirea acestuia în atenția publicului. Melania Trump a declarat că proiectul reflectă tranziția sa de la viața privată la rolul de Primă Doamnă, evidențiind presiunile expunerii publice, responsabilitățile oficiale și preocuparea constantă pentru familie.