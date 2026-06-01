Mihai Fifor: NATO condamnă incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al României

Deputatul Mihai Fifor a salutat includerea în declarația Adunării Parlamentare a NATO a unei condamnări explicite a incursiunilor dronelor rusești în spațiul aerian al României și Lituaniei, considerând-o o recunoaștere a provocărilor de securitate de la granița estică a Alianței.

Potrivit unui mesaj transmis, luni, pe Facebook de Fifor, reuniunea plenară desfășurată la Vilnius are loc sub înaltul patronaj al președintelui Gitanas Nauseda și a reunit lideri ai Alianței și ai instituțiilor europene.

În intervențiile susținute în cadrul sesiunii, președintele Adunării Parlamentare a NATO, Marcos Perestrello, președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, secretarul general adjunct al NATO, Radmila Shekerinska, și comisarul european pentru Apărare și Spațiu, Andrius Kubilius, au transmis mesaje privind consolidarea solidarității aliate, apărarea valorilor democratice și întărirea legăturii transatlantice.

Dezbaterile s-au concentrat pe sprijinul acordat Ucrainei în contextul războiului declanșat de Federația Rusă, pe consolidarea Flancului Estic și pe adaptarea NATO la noile provocări de securitate.

În cadrul plenarei a fost adoptată și Declarația Adunării Parlamentare a NATO, document care stabilește prioritățile politice ale Alianței pentru perioada următoare. Potrivit lui Mihai Fifor, punctul 4 al declarației condamnă explicit încălcările spațiului aerian al României și Lituaniei prin incursiuni ale dronelor rusești și reafirmă necesitatea unei reacții ferme și coordonate a NATO în fața amenințărilor la adresa securității euroatlantice.

"Menționarea explicită a României într-un document adoptat de Adunarea Parlamentară a NATO reprezintă o recunoaștere clară a provocărilor de securitate cu care se confruntă țara noastră la granița estică a Alianței și o reafirmare a solidarității aliaților față de securitatea cetățenilor români. Într-un moment în care securitatea regiunii Mării Negre este mai importantă ca oricând, România trebuie să rămână un actor esențial al Flancului Estic și un pilon de stabilitate într-o arhitectură de securitate euroatlantică unită și credibilă", a transmis deputatul Mihai Fifor.