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Moarte cumplită pentru un tânăr de 33 de ani. Un zid s-a prăbușit peste el la o fermă de cereale

Tânăr mort în Timiș

Tânăr mort în Timiș

Scris deStoica Marian
Publicat3 iul. 2026, 13:49
Sursărealitatea.net

Accident de muncă tragic în județul Timiș. Un tânăr în vârstă de 33 de ani și-a pierdut viața după ce un zid s-a prăbușit peste el în curtea unei ferme de cereale din Sânnicolau Mare. Echipajele de intervenție au încercat minute în șir să îl resusciteze, însă medicii au fost nevoiți să declare decesul.

Zidul unei construcții s-a prăbușit peste victimă

Incidentul s-a produs vineri, în jurul orei 11:25, pe strada Teodor Bucurescu din municipiul Sânnicolau Mare, în incinta unei ferme de cereale.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș, un zid al construcției s-a prăbușit peste un bărbat de 33 de ani, care a rămas prins sub dărâmături.

Intervenție de amploare a salvatorilor

La fața locului au fost mobilizate de urgență 13 pompieri, cu o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de stingere echipată cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

Având în vedere gravitatea situației, autoritățile au solicitat și intervenția elicopterului SMURD.

Salvatorii au reușit să extragă victima de sub zid, însă aceasta era inconștientă în momentul în care a fost predată echipajelor medicale.

Medicii nu au mai putut salva viața bărbatului

Cadrele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, în speranța că vor reuși să îl readucă la viață. Din păcate, în ciuda eforturilor depuse, bărbatul nu a răspuns manevrelor, iar medicii au declarat decesul la fața locului.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul. Cercetările vor clarifica motivele prăbușirii zidului și dacă au fost respectate normele de siguranță în zona în care își desfășura activitatea victima.


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