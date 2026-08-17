Incendii de vegetație de amploare în județul Timiș: peste 290 de hectare afectate. Pompierii se luptă cu flăcările de peste 12 ore VIDEO

Publicat 17 aug. 2026, 09:16 Actualizat 17 aug. 2026, 09:22 Sursă Realitatea PLUS

Mobilizare de amploare în județul Timiș, unde pompierii se luptă de mai bine de 12 ore cu incendiile de vegetație care au izbucnit în mai multe localități. În total, peste 290 de hectare de teren sunt cuprinse de flăcări.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Timisincendii Timispompieriisu