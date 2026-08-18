Un polițist din Timișoara, suspectat că proteja o grupare de hoți. Mascații au descins la mai multe adrese

O amplă operațiune a avut loc în Timiș, unde anchetatorii au făcut percheziții la locuințele mai multor persoane suspectate de furturi din case. Gruparea vizată ar fi fost formată din șase persoane și s-ar afla în spatele mai multor spargeri. Printre suspecți se află și un agent de 32 de ani de la Secția 5 Poliție Timișoara. În total, nouă persoane urmează să fie duse la audieri.
Patru suspecți, prinși după o spargere în Arad
Gruparea se afla de mai mult timp în atenția anchetatorilor, iar ultima lovitură ar fi fost dată în noaptea dinaintea perchezițiilor, în Arad. După furt, patru dintre suspecți s-ar fi întors la Timișoara. Aceștia au fost prinși de polițiști în parcarea unui supermarket. Reținerea lor a fost urmată de percheziții la mai multe adrese din județul Timiș, unde au fost căutate probe despre modul în care acționa gruparea.
Un alt suspect a fost oprit în trafic în localitatea Sânmihaiu Român. În mașina acestuia au fost găsite mănuși, cagule și mai multe obiecte despre care se bănuiește că ar fi fost folosite în timpul spargerilor. La descinderi au participat și mascații de la Intervenție Antiteroristă din cadrul Grupării de Jandarmi Timișoara. Anchetatorii încearcă acum să stabilească rolul fiecărei persoane și legătura acesteia cu furturile cercetate, conform Paginadetimiș.ro.
Polițistul ar fi oferit ponturi și protecție
Agentul de la Secția 5 este suspectat că ar fi avut un rol important în activitatea grupării. Acesta le-ar fi oferit suspecților informații înaintea furturilor și i-ar fi ajutat să evite intervenția colegilor săi. Polițistul le-ar fi asigurat protecție și ar fi primit o parte din bunurile furate. El este cercetat pentru divulgarea de informații nepublice, însă acuzațiile urmează să fie verificate în cadrul anchetei.
Bijuterii și bani găsiți la percheziții
În timpul perchezițiilor, polițiștii au descoperit mai multe bijuterii și sume de bani. O parte din bunurile găsite ar proveni din furturile cercetate și urmează să fie restituite proprietarilor. Prejudiciul total este estimat la aproximativ un milion de euro. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru furt calificat, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități a grupării.