Șoferul fără permis și băut din Timiș, reținut după accidentul de vineri noaptea, cu patru răniți

Publicat 30 aug. 2026, 12:52 Sursă Realitatea PLUS

Șoferul fără permis și băut la volan din Timiș care a aruncat o mașină pe terasa unei pizzeri și a rănit patru oameni a fost reținut și urmează să ajungă în fața proocurorilor cu propunerea de arestare preventivă.

Distribuie articolul