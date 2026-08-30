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Tulcea: Un nou mesaj RO-ALERT, pe fondul războiului din Ucraina

Mesaj RO-ALERT

Mesaj RO-ALERT

Scris deStoica Marian
Publicat30 aug. 2026, 11:17
Sursărealitatea.net

Populația care locuiește în zona de nord a județului Tulcea a primit, duminică, în jurul orei 10:55, un nou mesaj RO-ALERT pentru a fi avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor drone sau a unor fragmente din acestea, pe fondul războiului din Ucraina.

În mesaj, autoritățile îndeamnă populația să-și păstreze calmul și să se adăpostească în locuri sigure pentru următoarele 90 de minute.

Numărul mesajelor RO-ALERT transmise, de la începutul acestui an, de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență către populația din județul Tulcea, în contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, l-a depășit pe cel al mesajelor de alertă extremă transmise în România din aceeași cauză în perioada 2023-2025.

AGERPRES

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