Ninel Peia: „Ceea ce face CNA astăzi nu este un act administrativ. Este o epurare ideologică”

Consiliul Național al Audiovizualului a decis retragerea licenței de emisie pentru postul Realitatea Plus, o măsură extremă care a provocat un val de reacții și controverse în spațiul public. Decizia a amplificat tensiunile deja existente în jurul libertății presei, fiind percepută de o parte a opiniei publice drept un moment critic pentru modul în care este reglementat audiovizualul în România.

În acest context, senatorul Ninel Peia a avut o reacție vehementă, criticând dur hotărârea CNA și modul în care a fost luată. Într-o intervenție la realitatea PLUS, senatorul și-a arătat nemulțumirea față de ceea ce el consideră a fi o decizie cu implicații majore asupra libertății de exprimare și a rolului presei în societate.

„Ceea ce face CNA astăzi nu este un act administrativ. Este o epurare ideologică. Pe vremuri se folosea cenzura tăioasă a securității. Astăzi securiștii de rit nou folosesc ghilotina licenței sub pretextul unor amenzi. Este de fapt un bolșevism cu față progresistă care vrea o singură voce în România: vocea dictaturii bruxelleze. Domnilor de la CNA: Citiți articolul 30 din Constituție care spune clar că nicio publicație nu poate fi suprimată. Voi nu ridicați o licență, voi suprimați dreptul românilor de a afla adevărul.

CNA e un tribunal politic, nu este un garant al audiovizualului. Și vă mai spun: sistemul se teme, l-au interzis pe domnul Călin Georgescu pentru că era un pericol pentru stăpânii care ne conduc. Acum închid și Realitatea Plus pentru că deranjează Securistanul. Este de fapt o vânătoare de vrăjitoare împotriva oricui nu stă în genunchi în fața agendei globaliste. Vă mai spun încă o dată: România nu este proprietatea CNA. Eu ca senator al României și chestor al Senatului voi cere o anchetă asupra modului în care acești politruci au decis soarta presei. Și le mai spun încă o dată: nu ne puteți închide gura tuturor domnilor de la CNA. Dacă astăzi cade o televiziune, mâine va cădea libertatea fiecărui cetățean din România. Și în același timp vă mai spun: CNA este doar brațul înarmat al unui sistem care se teme de trezirea națională. Acești indivizi primesc ordine în plicuri galbene sau telefoane scurte de la unitățile de elită ale noii securități. Vor să curețe spațiul media de orice urmă de patriotism înainte de momentele electorale cheie, exact cum au făcut cu domnul Călin Georgescu.

Este un plan coordonat de lichidare al suveranismului. Și încă o dată: cred că toți în acest moment trăim într-un bolșevism 2.0 vopsit în culori progresiste. Atunci se trăgea cu pușca în intelectuali. Acum se trage cu amenzile în televiziuni. Metoda e aceeași: etichetarea ca pericol public a oricui gândește liber.

Domnilor de la CNA: istoria vă va judeca ca pe niște comisari sovietici care au pus lacătul pe libertatea de exprimare în 2026. Și vă asigur că nu ne veți îngenunchea”, a spus Ninel Peia la Realitatea PLUS.

