O femeie din Timișoara a căzut de la etajul 3 în timp ce spăla geamurile

Grav accident, într-un cartier din Timișoara.

O femeie de 70 de ani, care spăla geamurile, a căzut de la etajul 3. Victima a fost dusă de urgență la spital, în stare gravă. A suferit mai multe fracturi, spun medicii.

Incidentul s-a petrecut dimineață, în jurul orei 9. Femeia se apucase de curățenie și spăla geamurile.

S-ar fi aplecat însă prea mult în exterior, apoi s-a dezechilibrat și a căzut de la etajul 3.

„Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii au constatat că este vorba despre o femeie care ar fi căzut de la înălțime. Aceasta a fost transportată la spital”, a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Timiș.