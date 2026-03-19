O femeie din Timișoara a căzut de la etajul 3 în timp ce spăla geamurile
Grav accident, într-un cartier din Timișoara.
O femeie de 70 de ani, care spăla geamurile, a căzut de la etajul 3. Victima a fost dusă de urgență la spital, în stare gravă. A suferit mai multe fracturi, spun medicii.
Incidentul s-a petrecut dimineață, în jurul orei 9. Femeia se apucase de curățenie și spăla geamurile.
S-ar fi aplecat însă prea mult în exterior, apoi s-a dezechilibrat și a căzut de la etajul 3.
„Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii au constatat că este vorba despre o femeie care ar fi căzut de la înălțime. Aceasta a fost transportată la spital”, a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Timiș.
Citește și:
- 15:34 - Moscova transmite un mesaj dur: participarea la operațiunea SUA în Ormuz înseamnă implicare directă în război
- 14:50 - Asigurări de la autorități: stocurile de combustibil depășesc 2 milioane de tone, piața rămâne stabilă
- 13:22 - Românii reciclează din ce în ce mai mult
- 12:28 - Cât te costă să treci pe GPL în 2026 și cât poți economisi la fiecare plin. Șoferii români se uită tot mai mult spre gaz, odată cu explozia prețurilor
